Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами НКРЭ из-за так называемой формулы "Роттердам +". Об этом говорится в ответе НАБУ на обращение народного депутата Виктора Чумака.
"По результатам сбора информации по формированию НКРЭ стоимости электроэнергии по формуле "Роттердам+" 24 марта НАБУ начато досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацкомиссии по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины", - говорится в документе.
Это преступление наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Как известно, в марте Национальная комиссия регулирования энергетики и коммунальных услуг утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию. Это цена, по которой ТЭС продают электроэнергию в рынок. В ней, в частности, учитывается цена на уголь.
Согласно новой методике, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считается по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".
Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.
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