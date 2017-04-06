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Парламент разрешил приватизацию комнат в общежитиях

06 апреля 2017 года Источник:Корреспондент

Верховный Совет разрешил украинцам бесплатно приватизировать помещения общежитий, в которых они проживают более пяти лет. За соответствующий законопроект №1076 проголосовали 256 депутатов.

Закон был принят в повторном втором чтении с учетом предложений Президента Петра Порошенко.

Согласно законопроекту, вышеупомянутое право получают граждане, проживающие в отдельных жилых помещениях и в случае, если их общежития находятся в собственности объединенных территориальных общин.

Еще одним условием для возможности бесплатной приватизации является то, что житель общежития или его семья были заселены на основании специального ордера и проживали в общежитии по договору найма жилого помещения.

Перед принятием законопроекта перед парламентом выступил депутат из фракции Блок Петра Порошенко Андрей Антонищак. По его словам, этого решения ждут 500 тысяч украинцев, которые проживают в общежитиях.

«Они не могут оформить свои договорные отношения по электричеству, по газоснабжению, по приписках даже», - перечислил он проблемы, с которыми сталкивается эта категория граждан.

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