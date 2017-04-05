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Участники форума обсуждают проблемные вопросы применения меры обеспечения уголовного производства в виде ареста имущества

05 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В завершение II Форума по защите бизнеса проходит сессия «Детективный жар, или Судебные истории из жизни бизнеса».

Галина Каныгина, судья Верховного Суда Украины, рассказала об ответственности должностных лиц за совершение уголовных правонарушений.

Судья порекомендовала внимательно ознакамливаться с постановлениями ВСУ в части неодинакового применения норм материального права.

Кроме того, она уведомила участников об увеличении обращений по процессуальным вопросам.

О проблемных вопросах применения меры обеспечения уголовного производства в виде ареста имущества рассказал Владимир Гребенюк, судья Подольского районного суда г.Киева, следственный судья.

По его словам, сегодня ходатайства о наложении ареста стали намного четче выписаны. Также он напомнил, что арест может накладываться лишь в отношении подозреваемого или обвиняемого. Очень болезненной темой по-прежнему остается вопрос рассмотрения ходатайства при отcутствии лица. «Я в свою очередь делаю все возможное, чтобы соответствуюoее лицо все же присутствовало при рассмотрении дела», - заверил судья.

В свою очередь Денис Овчаров, партнер практики безопасности бизнеса АО Juscutum, модератор сессии, напомнил, что на Украине существуют хорошие практические возможности вернуть имущество после ареста.

Андрей Молчанов, младший партнер, руководитель практики контрактного права АО «Вдовичен и Партнеры» поделился с участниками советами по противодействию процессуальным диверсиям в корпоративных спорах. Данная тема была раскрыта в контексте, когда корпоративный спор перерастает в рейдерские разборки.

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