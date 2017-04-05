Сегодня 05 апреля 2017 года, 18:35

«Как бороться за внутренний мир» – в фокусе внимания докладчиков профильной сессии II Форума по защите бизнеса

О практических нюансах противодействия внутренним угрозам участникам Форума по защите бизнеса рассказали Игорь Винницкий, советник ЮФ GOLAW, Артем Дроздов, партнер АО AVER LEX, Павел Ходаковский, партнер АО Arzinger, Даниил Глоба, заместитель директора по правовым вопросам YouControl и Сергей Сидоренко, президент Украинской федерации профессионалов безопасности. Модерировал Вячеслав Штучный, советник LCF, к.ю.н.

Игорь Винницкий сделал доклад об особенностях внутренних расследований. Он рекомендовал привлекать к их проведению внешних специалистов, обязательно оценивать правовые последствия и учитывать возможные репутационные риски. «Масштабы внутреннего расследования должны соотносится с тем, что произошло», – подчеркнул докладчик. Он также детально остановился на идентификации объектов исследования, доступных источниках информации, способах ее фиксации, а также последующего использования полученных данных. «Будьте внимательны к фактам и деталям. Правильно фиксируйте информацию», – призвал Игорь Винницкий.

Артем Дроздов рассказал, какие меры целесообразно предпринять для предотвращения хищения средств предприятия его служебными лицами. Он подчеркнул, что внутренние расследования – эффективный инструмент купирования ситуацию, но если уровень хищений превышает определенный предел, то практически обязательным является инициирование уголовного производства. Докладчик привел перечень должностных лиц и обстоятельств, в которых они потенциально могут нанести предприятию наибольший вред. А говоря о первоочередных шагах работодателя (собственника бизнеса), г-н Дроздов в первую очередь назвал информационную изоляцию (обеспечивает временной ресурс для последующих действий), сохранение доказательств (лучше всего – в рамках уголовного производства), предупреждение банка, проведение внутреннего расследования (включая аудиторскую проверку по оценке ущерба) и арест имущества соответствующего служебного лица. В завершение своего выступления Артем Дроздов дал несколько рекомендаций по организации превентивных мероприятий по предотвращению хищений.

Об особенностях увольнения топ-менеджмента говорил Павел Ходаковский. «Пик конфликтных увольнений был после 2008 года, когда позиции собственников и топ-менеджмента касательно дальнейших вариантов развития бизнеса расходились», – отметил докладчик. Он также обратил внимание на двойственный корпоративно-трудовой статус топ-менеджеров, что предполагает специальный режим их приема на работу и увольнения, а также привлечения к ответственности. Самым распространенным основанием для увольнения топ-менеджмента г-н Ходаковский назвал соглашение сторон, добавив, что есть и примеры увольнения на основаниях, предусмотренных контрактом либо в связи с прекращением полномочий должностного лица – новом инструменте для украинской правоприменительной практики.

Анализу рисков, с которыми может столкнуться бизнес при заключении сделки с новым контрагентом было посвящено выступление Даниила Глобы. В частности, он остановился на таком распространенном в последнее время «побочном эффекте» как обвинение в финансировании терроризма и проанализировал особенности санкционных ограничений. А также рассказал о рисках сделок с непроверенными контрагентами.

В завершение профильной сессии выступил Сергей Сидоренко. Он рассказал об алгоритмах эффективной охраны офиса. «Отсутствие надлежащего правового поля создает предпосылки для хаотичного развития рынка безопасности», – отметил эксперт, оценивая ситуацию в отрасли.