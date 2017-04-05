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НБУ проверит топ-менеджеров крупнейших банков

05 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Национальный банк Украины должен до конца апреля 2018 года завершить проверку топ-менеджмента крупнейших банков. Об идет речь в меморандуме между Украиной и МВФ, сообщают СМИ.

«До конца марта 2017 года НБУ представит Верховному Совету проект закона для преодоления законодательных пробелов, выявленных в результате оценивания. Ожидается, что парламент примет новый закон до конца июня», - говорится в меморандуме.

НБУ обещает принять обновленные или новые постановления, которые будут отражать результаты оценки, не позднее конца декабря 2017 года.

«НБУ при внешней поддержке до конца сентября 2017 года примет положение о минимальных организационных и функциональных условиях для эффективной системы управления рисками в банках; и до конца апреля 2018 года завершит свое оценивание коллективного соответствия правления и квалификации высшего руководства 10 крупнейших банков и, где возможно, предоставит инструкции банкам по исправлению ситуации в течение 90 дней», - отмечается в меморандуме.

До конца июля 2018 года подобное оценивание будет завершено для следующих 10 крупнейших банков.

Остальные банки пройдут оценку до конца апреля 2019 года в соответствии с календарем, который будет согласован с МВФ до конца сентября 2017 года.

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