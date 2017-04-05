Сегодня 05 апреля 2017 года, 18:35

Рекомендации по защите бизнеса от рейдерства путем «кражи» интеллектуальной собственности обсудили участники форума

Рекомендации по защите бизнеса от рейдерства путем «кражи» интеллектуальной собственности дала Мария Ортинская, директор патентно-юридической компании IPStyle. Спикер отметила, что такие атаки следует ожидать в первую очередь от сотрудников и подрядчиков, директоров и конечно IT специалистов.

Так, сотрудники и бывшие сотрудники требуют соблюдения своих неимущественных прав, присваивают права на служебные изобретения либо не раскрывают информацию об изобретении.

В случае с директорами есть риск подачи на его имя заявки о регистрации торговой марки либо домена. Также она рассказала о рисках от учредителей и партнеров.

Виктория Мельниченко, заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «КОФКО Агри Ресорсиз Украина» отметила, что с помощью института бизнес-омбудсмена можно достаточно эффективно сэкономить средства и время при этом защитив свои права.

В доказательство г-жа Мельниченко представила практические кейсы сотрудничества с этим институтом.