Сегодня 05 апреля 2017 года, 18:35

Участники форума обсудили аспекты системы документооборота между клиентом и адвокатом

Продолжая секцию, посвященную внешним бизнес-рискам, Игорь Шевченко, советник, руководителя IT/IP практики АК «Соколовский и Партнеры» рассказал о рисках и аспектах системы документооборота между клиентом и адвокатом. В частности, по его словам хаотичное использование каналов связи ухудшают безопасность. Кроме того, спикер рассказал об электронном портале для клиентов, внедренном в компании.

Игорь Федоренко, партнер АО AVER LEX, рассказал о рисках для собственников и топ-менеджмента бизнеса в аспекте задержания, заочного осуждения и спецконфисксции.

В частности, эксперт напомнил, что только пребывая на свободе можно эффективно доказать свою правоту, при этом защитив свое имя.

Также спикер отметил, что в случае привлечения к уголовной ответственности, необходимо обеспечить безупречность уголовного процесса. Еще одна рекомендация касалась ответственности за имущество.