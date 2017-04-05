Участники форума обсудили аспекты системы документооборота между клиентом и адвокатом

Продолжая секцию, посвященную внешним бизнес-рискам, Игорь Шевченко, советник, руководителя IT/IP практики АК «Соколовский и Партнеры» рассказал о рисках и аспектах системы документооборота между клиентом и адвокатом. В частности, по его словам хаотичное использование каналов связи ухудшают безопасность. Кроме того, спикер рассказал об электронном портале для клиентов, внедренном в компании.
Игорь Федоренко, партнер АО AVER LEX, рассказал о рисках для собственников и топ-менеджмента бизнеса в аспекте задержания, заочного осуждения и спецконфисксции.
В частности, эксперт напомнил, что только пребывая на свободе можно эффективно доказать свою правоту, при этом защитив свое имя.
Также спикер отметил, что в случае привлечения к уголовной ответственности, необходимо обеспечить безупречность уголовного процесса. Еще одна рекомендация касалась ответственности за имущество.
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