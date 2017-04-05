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Парламентский комитет объявил повторный конкурс на должность аудитора НАБУ

05 апреля 2017 года Источник:LB.ua

Комитет Верховного Совета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции объявил повторный конкурс на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро от парламента. Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

«Ставлю на голосование объявление конкурса, принятие заявок до 3 мая», - предложил председатель комитета Егор Соболев.

Он также выразил надежду, что избранного комитетом кандидата поддержит и парламент.

Е.Соболев также сообщил, что бывший прокурор США Марта Борщ готова принять участие в конкурсе.

«По состоянию на сейчас решение и ответ предоставила госпожа Марта Борщ... Она прислала официальный ответ о том, что она будет рада принять участие в таком конкурсе», - сказал он.

Согласно проекту решения комитета, в конкурсе могут принять участие граждане всех стран, если они имеют опыт работы в международных иностранных судах, прокуратурах или органах обвинения и следствия. При этом г-н Соболев подчеркнул, что участвовавшие в предыдущем конкурсе кандидаты, заместитель генерального инспектора Министерства юстиции США Роберт Сторч и бывший детектив полиции Лондона (Скотланд-Ярда) Найджел Браун, также могут принять участие в новом конкурсе, поскольку это не запрещено.

Бывший прокурор Испании Карлос Кастренсана и директор Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF) Джованни Кесслер, которых рекомендовали общественные организации по квоте Кабинета министров, еще не дали официального ответа.

Напомним, 21 марта депутаты в очередной раз не смогли избрать аудитора НАБУ.

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