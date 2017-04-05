Сегодня 05 апреля 2017 года, 17:04

Участники форума обсудили эволюцию механизмов внешних бизнес-рисков

Об эволюции механизмов внешних бизнес-рисков говорят участники ІІ Форума по защите бизнеса в рамках первой параллельной секции. В частности, обсуждают работу Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации, инструментах давления на бизнес в уголовном аспекте, процессах коммуникации адвоката и клиента и пр.

«Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации начиная с 2016 года рассмотрела порядка 1250 жалоб из которых удовлетворено 60%», - отметил Андрей Реун, заместитель директора департамента государственной регистрации и нотариата Министерства юстиции Украины.

В тоже время, он сообщил, что большая часть из неудовлетворенных жалоб либо не отвечала формальным требованиям, либо касались вопросов не входящих в компетенцию Комиссии.

В свою очередь Олег Вдовичен, управляющий партнер АО «Вдовичен и Партнеры», модератор секции, попросил озвучить статистику привлечения регистраторов к ответственности.

Так, по словам спикера сегодня уже аннулирован или заблокирован доступ регистраторов, и еще около 5 ходатайств на рассмотрение свидетельства на права на занятие нотариальной деятельностью.

Александр Горошинский, партнер АФ GORO legal, рассказал о «новых» инструментах давления на бизнес посредством квалификации действий по статье 255 УК Украины (создание преступной организации).

Эксперт отметил, что сама по себе статья уже несет состав преступления. В части экономических преступлений он отметил, что, как правило, идет дополнительная квалификациия. «Из судебной практики можно сделать вывод о сложности доказывания, что определенное действие носило противоправный характер», - отметил спикер.

Кроме того, г-н Горошинский напомнил, что эта статья вошла в перечень преступлений, по которым позволено заочное осуждение.