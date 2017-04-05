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Сегодня 05 апреля 2017 года, 17:04

Б.Гулько переизбран председателем ВССУ (дополнено)

Сейчас в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел проходит собрание судей. На повестку дня вынесены вопросы избрания председателя и заместителей председателя ВССУ.

Как сообщает корреспондент «ЮП», тайным голосованием председателем ВССУ на новый срок переизбран Борис Гулько.

Также на новый срок были переизбраны и заместители председателя - Марина Червинская и Станислав Кравченко.