Б.Гулько переизбран председателем ВССУ (дополнено)

Сейчас в Высшем специализированном суде Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел проходит собрание судей. На повестку дня вынесены вопросы избрания председателя и заместителей председателя ВССУ.
Как сообщает корреспондент «ЮП», тайным голосованием председателем ВССУ на новый срок переизбран Борис Гулько.Также на новый срок были переизбраны и заместители председателя - Марина Червинская и Станислав Кравченко.
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