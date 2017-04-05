Сегодня 05 апреля 2017 года, 17:04

Суд отказал в удовлетворении жалобы Генпрокуратуры по делу экс-министра юстиции Е.Лукаш

Сегодня Апелляционным судом города Киева была рассмотрена апелляционная жалоба Генеральной прокуратуры по делу Елены Лукаш. Об этом политик написала на своей странице в социальной сети.

«Прокурорам не понравилось решение Печерского районного суда по моему иску, который они недавно с треском проиграли. Итог, в удовлетворении апелляционной жалобы прокуратуре отказано. Ложь ГПУ обо мне подтверждена судебным решением», - подчеркнула Е.Лукаш.

«Не надо было врать обо мне Совету ЕС об «установленных фактах, касающихся присвоения мною государственных средств». Не было, нет и не будет таких фактов. Не было и нет у меня активов за рубежом. Врать, товарищи прокуроры, не хорошо и небезопасно, особенно на территории Евросоюза», - отметила политик.

Елена Лукаш подчеркнула, что данное решение суда обязательно станет известным и Совету ЕС, и Люксембургскому суду Евросоюза и Уголовному суду Бельгии, где она пообещала обязательно встретиться со своими оппонентами по данному процессу.

«Миссия выполнима! Очередная победа!», - резюмировала Е.Лукаш свой пост в соцсети.

Отметим, суд обязал ГПУ опровергнуть информацию о том, что экс-министр юстиции Елена Лукаш объявлена в международный розыск.