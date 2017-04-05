Сегодня в Высшем хозяйственном суде Украины состоялись выборы руководства суда. На заседании собрания судей ВХСУ единственным кандидатом на должность председателя этого суда была предложена кандидатура Богдана Львова, а на должности заместителей председателя ВХСУ предложены кандидатуры Геннадия Кравчука и Сергея Могила.
По результатам тайного голосования за избрание Богдана Львова на новый срок отдали свои голоса 46 судей, 4 не поддержали любого из кандидатов. За кандидатуру Геннадия Кравчука на должность заместителя председателя ВХСУ проголосовали 49 судей, а за Сергея Могила на аналогичную должность 48 судей.
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