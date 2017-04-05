Сегодня 05 апреля 2017 года, 15:33

Форум по защите бизнеса: Т.Гончарова рассказала о нюансах коммуникации со СМИ

II Форум по защите бизнеса продолжает работу. Татьяна Гончарова, ведущая проекта 3S.tv «Украина на связи» провела мастер-класс о том, как и когда в защите бизнеса следует отдать пас медиа. Участников форума она призвала держать удар, отслеживать все публикации в соцсетях («вы никогда не знаете, кто пойдет на вас войной»), заблаговременно устанавливать и поддерживать контакты со СМИ. А также не пренебрегать обращение к пиар-консультантам.

«Общественный резонанс – единственное, что может остановить и изменить ситуацию, если против вас начата война», – подчеркнула Татьяна Гончарова. Но реакция должна быть мгновенной и жесткой. На конкретных примерах она продемонстрировала, как формируется общественное мнение и как его можно изменить.