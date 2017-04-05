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Правительство отменило кадровые конкурсы в ГФС

05 апреля 2017 года Источник:УНИАН

Кабинет министров Украины поручил отменить проведение кадровых конкурсов в Государственной фискальной службе и поручил разработать качественно новый порядок их проведения. Читайте также Гройсман рассказал, на чем будет основываться реформа Фискальной службы Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

«Есть предложение отменить конкурсы, которые были объявлены по ГФС, и сделать абсолютно новую историю качественных, публичных конкурсов, через которые мы сможем привлечь качественные кадры в систему ГФС», - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, представляя решение.

По словам министра финансов Александра Данилюка, являющегося инициатором решения, кадровые конкурсы ГФС не являются прозрачными и не обеспечивают качественного подбора специалистов.

«На конкурсах не происходит видеозапись, не привлекаются эксперты, в частности Министерство финансов», - подчеркнул А.Данилюк.

Как сообщалось ранее, по словам замглавы Минфина Оксаны Маркаровой, министерство пока не может провести конкурс на должность главы Государственной фискальной службы, однако допускает увольнение находящегося под следствием Романа Насирова в случае официального подтверждения наличия у него иностранного гражданства. Государственная фискальная служба 3 апреля объявила победителей конкурса на должности начальников Одесской, Ивано-Франковской и Тернопольской таможни. Победителем конкурса на должность начальника Одесской таможни стал Александр Власов - начальник Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения антитеррористической операции ГФС, руководитель Межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела при Министерстве финансов Украины. В конкурсе на должность начальника Ивано-Франковской таможни победил Василий Ватаманюк - заведующий организационного сектора Департамента специализированной подготовки и кинологического обеспечения ГФС. В конкурсе на должность начальника Тернопольской таможни наибольшее количество баллов набрала Оксана Антонович - первый заместитель начальника Тернопольской таможни ГФС.

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