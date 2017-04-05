Сегодня 05 апреля 2017 года, 15:33

Власть США одобрила наибольшее поглощение в истории китайских компаний

Федеральная торговая комиссия США одобрила покупку швейцарской Syngenta AG китайским производителем химикатов China National Chemical Corp. за 43 миллиарда долларов США.

Как говорится в сообщении комиссии, от сторон требуется отчуждение подразделений по производству и сбыту трех видов пестицидов в США.

Акции Syngenta подорожали на 1,4% на торгах в Цюрихе в среду, до 453,70 швейцарского франка. Предложение ChemChina оценивает бумаги на уровне 470,86 франка.

В ноябре разрыв с ценой предложения превышал 90 франков из-за опасений, что регуляторы США и ЕС могут заблокировать сделку, однако теперь уверенность в том, что она состоится, возросла.

Еврокомиссия должна завершить изучение условий слияния до 18 апреля. Власти Китая пока также продолжают рассмотрение сделки. Компании намерены завершить сделку к концу июня.

Как сообщалось, ChemChina договорилась о приобретении Syngenta за 43 млрд долларов в феврале прошлого года. Сделка приведет к созданию корпорации с капитализацией более 100 млрд долларов и самым большим в мире бизнесом в сфере сельскохозяйственных химикатов.