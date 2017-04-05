Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 апреля 2017 года, 15:33

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Власть США одобрила наибольшее поглощение в истории китайских компаний

05 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Федеральная торговая комиссия США одобрила покупку швейцарской Syngenta AG китайским производителем химикатов China National Chemical Corp. за 43 миллиарда долларов США.

Как говорится в сообщении комиссии, от сторон требуется отчуждение подразделений по производству и сбыту трех видов пестицидов в США.

Акции Syngenta подорожали на 1,4% на торгах в Цюрихе в среду, до 453,70 швейцарского франка. Предложение ChemChina оценивает бумаги на уровне 470,86 франка.

В ноябре разрыв с ценой предложения превышал 90 франков из-за опасений, что регуляторы США и ЕС могут заблокировать сделку, однако теперь уверенность в том, что она состоится, возросла.

Еврокомиссия должна завершить изучение условий слияния до 18 апреля. Власти Китая пока также продолжают рассмотрение сделки. Компании намерены завершить сделку к концу июня.

Как сообщалось, ChemChina договорилась о приобретении Syngenta за 43 млрд долларов в феврале прошлого года. Сделка приведет к созданию корпорации с капитализацией более 100 млрд долларов и самым большим в мире бизнесом в сфере сельскохозяйственных химикатов.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1006) от 04/04/17 Свежий номер

Банкротство

№ 14 (1006)
Государство и юристы

Забыть тревогу

Отрасли практики

Двойное но

Судебная практика

Особенная часть

Тема номера:

Игра на интерес

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • integrites
  • aequo
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом