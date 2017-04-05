Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 апреля 2017 года, 15:33

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

Премьер-министр озвучил пять основных реформ, которые необходимо провести в 2017 году

05 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Владимир Гройсман призвал уже в этом году осуществить пять реформ, которые, по его словам, уже со следующего года дадут возможность почувствовать уверенность, стабильность и экономический рост.

«Это публичная продажа неэффективного государственного имущества, пенсионная реформа, реформа системы здравоохранения, которая может консолидировать расходы и инвестировать в жизнь украинских граждан», - заявил В.Гройсман

«Также это реформа образования и создание качественного мощного фермерского класса за счет того, чтобы дать возможность владеть землей именно тем сельхозпроизводителям, которые являются небольшими фермерскими хозяйствами», - добавил премьер-министр.

«Эти пять реформ сделают очень важное дело для нашего экономического роста ... Наше правительство знает, как это сделать, и мы готовы это делать, нам нужна только поддержка украинского парламента», - добавил премьер.

Он напомнил, что в понедельник на внеочередном заседании правительства Кабинет министров принял Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года, определил эти пять реформ ключевыми задачами правительства в 2017 году.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1006) от 04/04/17 Свежий номер

Банкротство

№ 14 (1006)
Государство и юристы

Забыть тревогу

Отрасли практики

Двойное но

Судебная практика

Особенная часть

Тема номера:

Игра на интерес

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери»
  • Antika
    aequo
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом