Сегодня 05 апреля 2017 года, 15:33

Премьер-министр озвучил пять основных реформ, которые необходимо провести в 2017 году

Владимир Гройсман призвал уже в этом году осуществить пять реформ, которые, по его словам, уже со следующего года дадут возможность почувствовать уверенность, стабильность и экономический рост.

«Это публичная продажа неэффективного государственного имущества, пенсионная реформа, реформа системы здравоохранения, которая может консолидировать расходы и инвестировать в жизнь украинских граждан», - заявил В.Гройсман

«Также это реформа образования и создание качественного мощного фермерского класса за счет того, чтобы дать возможность владеть землей именно тем сельхозпроизводителям, которые являются небольшими фермерскими хозяйствами», - добавил премьер-министр.

«Эти пять реформ сделают очень важное дело для нашего экономического роста ... Наше правительство знает, как это сделать, и мы готовы это делать, нам нужна только поддержка украинского парламента», - добавил премьер.

Он напомнил, что в понедельник на внеочередном заседании правительства Кабинет министров принял Среднесрочный план приоритетных действий правительства до 2020 года, определил эти пять реформ ключевыми задачами правительства в 2017 году.