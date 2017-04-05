Сегодня 05 апреля 2017 года, 14:02

Форум по защите бизнеса: юристы делились историями о том, как бизнес сам себе вредит

II Форум по защите бизнеса продолжает работу. В рамках международной панели, модерируемой Ириной Никитиной, консультантом по вопросам стратегии и развития, юристы практики рассказывали о практических кейсы, с которыми пришлось столкнуться их клиентам. Эксперты также делились опытом своих юрисдикций в вопросах защиты бизнеса – как оказалось, проблемы в разных государствах во многом совпадают. В дискуссии приняли участие Ирина Гребнева, управляющий партнер АБ «Гребнева и Партнеры» (РФ), Вячеслав Леонтьев, управляющий партнер АБ «Леонтьев и Партнеры», адвокат (РФ), Александр Степановский, управляющий партнер АБ «Степановский, Папакуль и Партнеры» (Беларусь) и Аминат Сулейманова, управляющий партнер ЮФ AGA Partners (Украина).

«У нас каждый считает себя немного адвокатом», – отметила модератор, пригласив участников к обсуждению баек и историй о том, как бизнес сам себе вредит.

«Называйте меня хозяин», – так озаглавил свою байку Александр Степановский. Он рассказал историю о белорусом менеджере, заключившем крупный контракт иностранными контрагентами. Бизнесменом, очевидно «по наводке друзей-партнеров», заинтересовались правоохранительные органы – он был обвинен в уклонении от уплаты налогов. Также было установлено, что этот человек де-факто является собственником бизнеса, центром принятия решений. Анализируя эту историю, г-н Степановский акцентировал внимание на необходимости правильного структурирования бизнеса, надлежащего оформления договорных отношений с контрагентами, а также «помнить о налогообложении». И безусловно консультироваться с адвокатами по всем этим вопросам.

Скайп-выступление Ирины Гребневой было посвящено анализу корпоративных конфликтов. По ее словам, зачастую первопричины посягательств на бизнес следует искать в неурегулированности отношений между соучредителями, а также непродуманном структурировании бизнеса. «Все корпоративные конфликты являются следствием неумения определить границы и как правило продолжают личные разногласия», – резюмировала г-жа Гребнева, призвав коллег-юристов и их клиентов учиться договариваться.

О креативности в юридической профессии говорила Аминат Сулейманова. Ее история была об английском арбитраже и английском праве – споре между украинской и российской компаниями. Контракт на поставку сои был подчинен английскому праву. Он не был исполнен ввиду запрета импорта в РФ. Предметом спора стало толкование форс-мажора в английском праве и его отличии от толкования в континентальной системе права. В итоге английский суд обязал российскую компанию выплатить 10,5 млн и возместить судебные расходы. По словам г-жи Сулеймановой, причины проигрыша в арбитраже, среди прочего, следует искать в несвоевременном обращении к юристам.

Практическому кейсу препятствования допуска адвоката к его клиенту и последствиям в виде внесения изменений в законодательство, направленных на защиту прав адвокатов, было посвящено выступление Вячеслава Леонтьева. Он также поделился своим опытом участия как адвоката в делах, связанных с рейдерскими посягательствами на бизнес на Украине. «Мы должны быть теми, кто заставляет клиента соблюдать закон», – резюмировал г-н Леонтьев.