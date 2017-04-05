Сегодня 05 апреля 2017 года, 14:02

АМКУ решил установить бенефициаров энергетической группы VS Energy

Антимонопольный комитет Украины просит всех, кто располагает доказательствами и документами, подтверждающими право собственности на группу VS Energy российского депутата Александра Бабакова, предоставить их комитету.

«В СМИ появилась информация о том, что якобы реальным конечным бенефициаром группы VS Energy является физическое лицо - гражданин РФ Александр Бабаков. АМКУ сейчас не располагает документальными подтверждениями указанной информации. В связи с этим просим всех, кто имеет информацию и документы, подтверждающие, что указанное лицо контролирует группу VS Energy, присылать их в АМКУ», - сообщается на сайте ведомства.

По данным СМИ, одна из крупнейших на Украине электроэнергетических групп VS Energy принадлежит россиянам Евгению Гинеру, Михаилу Воеводину и Александру Бабакову.

Компании VS Energy подконтрольны «Киевоблэнерго», «Ривнеоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Кировоградоблэнерго», «Житомироблэнерго», «Одессаоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Севастопольэнерго». Группа также имеет долю в «Николаевоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго».