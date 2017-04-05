Создан Нацсовет по вопросам развития науки и технологий

Кабинет министров Украины создал Национальный совет по вопросам развития науки и технологий. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства.
Во время заседания правительства министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что целью образования Национального совета является обеспечение эффективного взаимодействия между научной общественностью, органами исполнительной власти и бизнесом.
«Это нам позволит направить научные исследования и разработки, соответствующие средства бюджета на наиболее важные приоритетные для государства направления», - сказала она.
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