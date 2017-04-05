Сегодня 05 апреля 2017 года, 15:33

Создан Нацсовет по вопросам развития науки и технологий

Кабинет министров Украины создал Национальный совет по вопросам развития науки и технологий. Такое решение было принято сегодня на заседании правительства.

Во время заседания правительства министр образования и науки Лилия Гриневич сообщила, что целью образования Национального совета является обеспечение эффективного взаимодействия между научной общественностью, органами исполнительной власти и бизнесом.

«Это нам позволит направить научные исследования и разработки, соответствующие средства бюджета на наиболее важные приоритетные для государства направления», - сказала она.