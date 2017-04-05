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Правительство увеличило одноразовые выплаты к 8 и 9 мая

05 апреля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Кабинет министров Украины увеличил одноразовые выплаты для инвалидов войны, ветеранов и бывшим узникам концентрационных лагерей к 8 и 9 мая. Такое решение было принято на заседании правительства.

«Министерство социальной политики разработало вопрос об увеличении размеров выплат этим людям. В частности, предлагается инвалидам войны 1 группы - вместо 2975 грн выплатить 3500, инвалидам войны 2 группы - вместо 2600 выплатить 3100 грн, инвалидам войны 3 группы - вместо 2310 выплатить 2700 грн», - рассказал министр социальной политики Андрей Рева.

Также, по его словам, предусмотрено увеличение одноразовых выплат участникам боевых действий до 1200 грн вместо 920 грн, членам семей погибших, в также некоторым категориям жертв нацистских преследований - до 600 грн вместо 500 грн, участникам войны, бывшим узникам концентрационных лагерей - вместо 400 грн будет выплачено 500 грн.

А.Рева отметил, что в среднем размере одноразовых выплат для всех категорий на 26%.

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