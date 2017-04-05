Сегодня 05 апреля 2017 года, 14:02

Думать о защите бизнеса нужно заранее, - советуют эксперты Форума

«Как эффективно использовать первую юридическую помощь, чтобы рейдерская болезнь не перешла в хроническую стадию?» - такой стала тема доклада руководителя департамента судебной практики Pavlenko Legal Group Елены Перцовой на II Форуме по защите бизнеса, который проходит сегодня в Киеве.

На примере конкретного кейса г-жа Перцова рассказала, что для защиты необходимо пройти все пункты плана (хотя клиентов часто приходится убеждать в такой необходимости): обратиться в «антирейдерскую комиссию» при Минюсте с целью возвращения статуса кво в реесте при наличии нарушений со стороны регистраторов; обжалование в судебном порядке доверенности и сделки; обеспечение иска в виде ареста имущества для приостановления цепочки перепродаж; обращение в правоохранительные органы, выемка документов у нотариуса; обеспечение физической охраны имущества.

Такие советы «действительно рабочие и приносят результат клиенту», - отметил модератор сессии, партнер АО AVER LEX Виталий Сердюк.

Руководитель департамента уголовной практики ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» Игорь Самолетов также на примере реального дела рассказал, с какими проблемами может столкнуться бизнес, когда корпоративный конфликт переходит в уголовную плоскость. Такими трудностями являются обыски, изъятие документов, допросы и другое давление со стороны правоохранительных органов «с целью разрушения налаженных бизнес-связей». Методами борьбы тут может стать фиксация каждого незаконного действия и их обжалование. Таким образом в ходе очередной проверки Генпрокуратура передала следствие по обсуждаемому делу другому органу, который потом закрыл дело в связи с отсутствием состава преступления в действиях топ-менеджмента. Эксперт отметил, что сейчас, к сожалению, опоненты в бизнесе часто используют правоохранительные органы как аргумент в споре. «Я хочу призвать нас всех вместе активно выстраивать комфортный правовой климат в стране», - резюмировал г-н Самолетов.

Защищаться и строить систему корпоративной безопасности заранее – вот главный совет, который дают бизнесу эксперты форума.