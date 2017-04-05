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Как защитить бизнес от уголовных рисков - обсуждают эксперты Форума

05 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве продолжается работа II Форума по защите бизнеса. Вторая сессия, модератором которой выступил партнер АО AVER LEX Виталий Сердюк, посвящена уголовным рискам в работе бизнеса.

Бизнес часто жалуется на злоупотребления правоохранительных органов, рассказал Ярослав Грегирчак, заместитель бизнес-омбудсмена. По его словам, Совет бизнес-омбудсмена на Украине вообще не был бы создан, если бы у нас в стране существовала эффективная система рассмотрения споров. Участники Форума отметили, что институт бизнес-омбудсмена на Украине успешно действует, а г-н Грегирчак заявил об «искренних намерениях работать профессионально и защищать бизнес».

Сергей Погребной, партнер ЮФ Sayenko Kharenko, председатель правления Ассоциации профессионалов корпоративной безопасности, в своем выступлении поделился успешным кейсом защиты клиента и рассказал, что делать, когда уголовный процесс не работает исчерпались все возможности для защиты. Эффективным способом, кстати, оказалось обращение в Совет бизнес-омбудсмена. Генпрокуратурой была проведена проверка, дело закрыто, и таких успехов юристы достигли всего за два месяца с начала работы над данным кейсом. «В этом деле видны реальные результаты от работы консультантов для защиты клиентов», - отметил Виталий Сердюк.

Также эксперты отметили, что PR часто является эффективным в активной стратегии защиты.

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