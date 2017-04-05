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Сегодня 05 апреля 2017 года, 14:02

НАПК признало ненадлежащую работу реестра уважительной причиной несвоевременного представления деклараций

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение об определении уважительной причины несвоевременного представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно документу, НАПК признает уважительной причиной несвоевременного представления декларации ненадлежащее функционирование Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Период ненадлежащего функционирования Реестра будет определяться на основании информации администратора системы, то есть Государственного предприятия «Украинские специальные системы».

Следовательно, при осуществлении контроля своевременности представления деклараций и/или решении вопроса о необходимости составления протокола об административном правонарушении уполномоченные лица НАПКа учтут факт ненадлежащего функционирования Реестра.

Как ранее сообщала «ЮП», за несколько дней до завершения срока подачи е-деклараций произошли сбои в работе реестра.