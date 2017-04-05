Еженедельная газета «Юридическая практика»
Сегодня 05 апреля 2017 года, 14:02

Генеральный партнер 2017 года

Адвокатское Бюро Гречковского - генеральный партнер газеты Юридическая практика в 2015 году
Еженедельная газета «Юридическая практика»
← Лента новостей

НАПК признало ненадлежащую работу реестра уважительной причиной несвоевременного представления деклараций

05 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

Национальное агентство по предотвращению коррупции приняло решение об определении уважительной причины несвоевременного представления декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Согласно документу, НАПК признает уважительной причиной несвоевременного представления декларации ненадлежащее функционирование Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Период ненадлежащего функционирования Реестра будет определяться на основании информации администратора системы, то есть Государственного предприятия «Украинские специальные системы».

Следовательно, при осуществлении контроля своевременности представления деклараций и/или решении вопроса о необходимости составления протокола об административном правонарушении уполномоченные лица НАПКа учтут факт ненадлежащего функционирования Реестра.

Как ранее сообщала «ЮП», за несколько дней до завершения срока подачи е-деклараций произошли сбои в работе реестра.

Нашли ошибку? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

 



Присоединяйтесь к обсуждению!

Автор *
E-mail
Текст *
Осталось
из 1000 символов
* - Поля, обязательные для заполнения.

№ 14 (1006) от 04/04/17 Свежий номер

Банкротство

№ 14 (1006)
Государство и юристы

Забыть тревогу

Отрасли практики

Двойное но

Судебная практика

Особенная часть

Тема номера:

Игра на интерес

Архив голосованийVox Populi

Кого вы хотите видеть новым председателем Совета адвокатов Украины — Национальной ассоциации адвокатов Украины?

Только действующего руководителя НААУ

Кого-то из нынешнего руководства НААУ

Кого угодно, только не тех, кто сегодня стоит у руля адвокатского самоуправления

Ваш собственный вариант ответа или комментарий Вы можете дать по электронной почте voxpopuli@pravo.ua.

  • klochkov
    integrites
  • АФ «Династия»
Пресс-релизы

Засідання податкового комітету ААУ

Прокачайся в IT - immersive tech meetup

Чествование лауреатов 21-й программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА-2016»

Далее...

"Юридическая практика" в соцсетях

vkfbyoutube

Заказ юридической литературы

Скачать прайс издательства

ПОДПИСКА

Что такое RSS?RSS-ленты

RSS ЮП: Новости

RSS ЮП: Свежий номер

На главную
ЮФУ
ЮрПремия
ТОП 50
Продвижение
День ЮП
Магазин
Реклама
Авторам
Контакты
Отзывы


База документов
© Юридическая практика, 1997-2015
Политика конфиденциальности | Правила пользования сайтом