Сегодня 05 апреля 2017 года, 12:31

Агентство по возврату активов планирует начать работу осенью

Национальное агентство Украины по возврату активов, полученных коррупционным способом, планирует начать работу осенью. Об этом сказал руководитель агентства Антон Янчук.

«Есть функция розыска активов, ее логика в том, чтобы содействовать правоохранительным органам в розыске тех потенциальных объектов ареста, которые они сами не находят. Есть функция управления арестованным имуществом, есть функция создания и ведения единого государственного реестра арестованного имущества. Для каждой из этих функций нужен разный инструментарий, поэтому запуск каждой из них зависит от того, как быстро этот инструментарий будет получен», - заявил он.

А.Янчук заявил, что сначала, скорее всего, заработает функция розыска, потому что «какой-то первичный объем доступа к базам данных мы получим ориентировочно к середине или концу лета», и только затем - функция управления, для запуска которой нужно принять порядка 30 подзаконных актов.

«Моя задача в том, чтобы в 2017 году агентство смогло выполнять функцию розыска и управления, пусть не на 100% и не со 100% доступом к базам данных. Мы видим примеры других новых органов государственной власти, которые тоже имеют широкий доступ к базам данных на бумаге, но де-факто 1,5-2 года они не получают полного доступа, поэтому было бы очень опрометчиво говорить о том, что до конца 2017 года я получу полный доступ ко всем базам данных в Украине. Но какой-то номинальный объем доступа, который позволит начать выполнять функцию, однозначно у нас будет. Думаю, если амбициозно смотреть на этот вопрос, то осень – и мы сможем выполнять функцию розыска и управления», - рассказал чиновник.

Напомним, в феврале 2016 года правительство приняло постановление о создании Нацагентства по возврату активов. Оно будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. 7 декабря 2016 года главой Нацагентства был назначен Антон Янчук, который до этого занимал должность заместителя министра юстиции.