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Агентство по возврату активов планирует начать работу осенью

05 апреля 2017 года Источник:LB.ua

Национальное агентство Украины по возврату активов, полученных коррупционным способом, планирует начать работу осенью. Об этом сказал руководитель агентства Антон Янчук.

«Есть функция розыска активов, ее логика в том, чтобы содействовать правоохранительным органам в розыске тех потенциальных объектов ареста, которые они сами не находят. Есть функция управления арестованным имуществом, есть функция создания и ведения единого государственного реестра арестованного имущества. Для каждой из этих функций нужен разный инструментарий, поэтому запуск каждой из них зависит от того, как быстро этот инструментарий будет получен», - заявил он.

А.Янчук заявил, что сначала, скорее всего, заработает функция розыска, потому что «какой-то первичный объем доступа к базам данных мы получим ориентировочно к середине или концу лета», и только затем - функция управления, для запуска которой нужно принять порядка 30 подзаконных актов.

«Моя задача в том, чтобы в 2017 году агентство смогло выполнять функцию розыска и управления, пусть не на 100% и не со 100% доступом к базам данных. Мы видим примеры других новых органов государственной власти, которые тоже имеют широкий доступ к базам данных на бумаге, но де-факто 1,5-2 года они не получают полного доступа, поэтому было бы очень опрометчиво говорить о том, что до конца 2017 года я получу полный доступ ко всем базам данных в Украине. Но какой-то номинальный объем доступа, который позволит начать выполнять функцию, однозначно у нас будет. Думаю, если амбициозно смотреть на этот вопрос, то осень – и мы сможем выполнять функцию розыска и управления», - рассказал чиновник.

Напомним, в феврале 2016 года правительство приняло постановление о создании Нацагентства по возврату активов. Оно будет центральным органом исполнительной власти со специальным статусом. 7 декабря 2016 года главой Нацагентства был назначен Антон Янчук, который до этого занимал должность заместителя министра юстиции.

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