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НБУ повысил максимальную сумму покупки валюты для населения до 150 тыс. грн

05 апреля 2017 года Источник:Украинские Национальные Новости

Национальный банк Украины повысил максимальную сумму покупки валюты населением до 150 тыс. гривен. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк продолжает существенно смягчать ограничения на продажу наличной иностранной валюты населению, которое стало уже менее действенной мерой стабилизации рынка из-за его длительного применения. До сих пор население имело возможность покупать валюту на сумму не более 12 тыс. гривен в эквиваленте одному лицу в день. Отныне Национальный банк повысил эту максимальную сумму до 150 тыс. гривен, то есть к сумме, сверх которой финансовые операции с наличными подлежат обязательному финансовому мониторингу», - говорится в сообщении.

Кроме того, Нацбанк смягчил требование к обязательной продажи поступлений в Украину в иностранной валюте.

«Отныне юридические лица должны будут продавать не 65%, а 50% своих валютных поступлений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот шаг направлен на дальнейшее содействие экспортной деятельности украинских предприятий, которые нуждаются в импорте для производства продукции, которая впоследствии продается за границу. Это позволит уменьшить для таких предприятий курсовые риски и ускорить проведение внешнеторговых операций. В то же время, как сообщает НБУ, это ослабление не приведет к сокращению предложения валюты на межбанковском рынке, ведь сегодня предприятия добровольно продают гораздо больше валютной поступлений, чем обязаны, — более 90%.

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