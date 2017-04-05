Сегодня 05 апреля 2017 года, 12:31

Правительство потратит 98 млрд грн на поддержку банков

Правительство потратит на рекапитализацию банков и финансирование ФГВФЛ вдвое больше денег из госбюджета, чем это предполагалось ранее.

В опубликованном сегодня Меморандуме Украины с МВФ говорится, что правительство на поддержку банков и ФГВФЛ в 2017 году потратит 98 млрд грн, тогда как в предыдущем меморандуме речь шла о 42 млрд грн.

Отметим, что в 2016 году поддержка банковской системы составила 129 млрд грн (ПриватБанк был докапитализирован на 116,8 млрд грн) при заложенных в меморандуме 166 млрд грн. Затраты в 2015 году составили 45,3 млрд грн – на выплату через ФГВФЛ гарантированных вкладов и поддержку Ощадбанка и Укрэксимбанка.

В 2018-2021 годах, по оценкам МВФ, государству не придется поддерживать банки и ФГВФЛ.

Национальный банк предлагает правительству уже до конца 2018 года полностью продать Укргазбанк, а также по 20% акций Ощадбанка и ПриватБанка. Это необходимо, чтобы доля государства на банковском рынке, которая из-за национализации ПриватБанка превысила 50%, начала сокращаться.