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Сегодня 05 апреля 2017 года, 12:31

Минфин обнародовал текст меморандума о сотрудничестве МВФ

Министерство финансов Украины опубликовала текст меморандума об экономической и финансовой политике сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщает пресс-служба Минфина.

Документ также содержит письмо директору МВФ Кристине Лагард с подписями Президента Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана, министра финансов Владимира Данилюка и главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Меморандум содержит разделы «Денежно-кредитная и валютно-курсовая политика», «Направления политики в финансовом секторе», «Политика относительно доходов», «Фискальная политика», «Политика в энергетическом секторе», «Управление, бизнес климат и реформа государственных предприятий». Также документ содержит обязательства Украины: предварительные меры и структурные маяки, и предлагаемый Украиной график траншей в рамках соглашения о механизме финансирования от МВФ.