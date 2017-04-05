Сегодня 05 апреля 2017 года, 11:00

На II Форуме по защите бизнеса обсудили вопросы защиты инвесторов

Когда наступит «глобальное потепление» бизнес-климата на Украине, и как его достичь, решали участники организованного газетой «Юридическая практика» II Форума по защите бизнеса, который проходит сегодня в Киеве.

В ходе первой панельной дискуссии о конкретных фактах восстановления кредитования на Украине рассказал народный депутат Руслан Демчак, заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности. По его словам, кредитование действительно восстанавливается, в частности, в сфере сельского хозяйства, энергоэффективности, также намечается снижение ставок для кредитования малого и среднего бизнеса, возобновляется ипотечное кредитование. «Это значит, что инвесторы верят, что сюда можно вкладывать и это позитивный момент», - отметил депутат, добавив, что возобновление кредитования – это возобновление экономики Украины.

Основная проблема Украины – в свободе экономики, а украинские антикоррупционные органы не смогут преодолеть коррупцию, если не будет этой экономической свободы, отметил Алексей Маловацкий, член Высшего совета правосудия. Улучшению инвестиционного климата, по мнению г-на Маловацкого, могут поспособствовать некоторые аспекты судебной реформы: создание Высшего совета правосудия, Высшего антикоррупционного суда, Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности, новая система специализации судов, усовершенствование механизма электронного суда и т.д. Также необходимо разгрузить суды, используя медиацию, институт мировых судей, суд присяжных (особенно в хозяйственных делах – привлекая присяжных, выбранных бизнес-сообществом), считает эксперт. «Надеюсь, мы сможем позитивно оценить те изменения, которые происходят», - отметила управляющий партнер АО AVER LEX Ольга Просянюк.

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах назвал риски, влияющие на бизнес, среди которых ситуация в финансовой и банковской системе, доверие инвесторов и граждан к которой нужно восстанавливать, адаптироваться к международным стандартам. «Вопрос бизнес-климата определяет не только настоящее, но и будущее Украины», - обратил внимание г-н Кинах. «Пора перестать ходить по миру с протянутой рукой, а заняться нашим огромным потенциалом», добавил эксперт, призывая не делать из каждого полученного от МВФ кредита национальный праздник.

Инвестор, который приходит на рынок Украины, должен понимать, защищен ли он, отметила Светлана Ренькас, руководитель юридического департамента (резиденты) Arricano Real Estate Plc. Сейчас ситуация не из лучших, но г-жа Ренькас верит в верховенство права, эффективной судебной реформы, что приведет к эффективному инвестированию. «Наша налоговая система не настолько уж тяжелая для инвестора, поэтому инвесторы будут приходить, - считает юрист, добавляя, что «верховенству права на Украине быть».

О том, что сдерживает инвесторов от инвестирования на Украине, рассказал Игорь Гоцик, менеджер комитетов Европейской Бизнес Ассоциации. В частности, это риск незащиты своего права собственности, считает эксперт, а большинство проблем бизнеса лежат в плоскости правоохранительной и судебной системы. Управляющий партнер ICF Legal Service Наталья Ульянова поведала об актуальных нюансах защиты иностранных инвесторов, а доклад исполнительного партнера Lavrynovych & Partners Law Firm Станислава Скрипника касался защиты от рейдерства. Г-н Скрипник отметил, что дерегуляция и открытие реестров хотя и являются позитивом, но открыли слишком много информации о бизнесе, при этом коррупция так и не преодолена.

«Очень рада, что нас удалось поговорить о таких сложных, интимных вопросах, доступными и понятными словами», - резюмировала обсуждение модератор сессии Ольга Просянюк.