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В Европарламенте сегодня состоятся дебаты о безвизе для Украины

05 апреля 2017 года Источник:Українські Новини

Европейский парламент на сессии в среду, 5 апреля, проведет дебаты по вопросу предоставления Украине безвизового режима с Евросоюзом. Предполагается, что дебаты начнутся в 16:00 по киевскому времени, украинский безвиз в перечне вопросов значится под третьим номером.

Официально украинский вопрос звучит так: «Проект законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования».

Ожидается, что во время дебатов выступит докладчик по украинскому вопросу евродепутат Мария Габриэль.

Голосование в Европарламенте по украинскому безвизу состоится в четверг, 6 апреля.

Напомним, 9 марта Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел включил Украину в перечень третьих стран, не нуждающихся в визах. Ранее, 2 марта, комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (COREPER) подтвердил решение о визовой либерализации для Украины.

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