Сегодня 05 апреля 2017 года, 11:00

Сегодня депутаты рассмотрят законопроект о возможности приватизации жилья в общежитиях с президентскими правками

Верховный Совет на пленарном заседании в среду рассмотрит предложения Президента Петра Порошенко к ветированному им законопроекту №1076, что разрешает гражданам, которые из-за отсутствия собственного жилья длительное время (более 5 лет) проживают на законных основаниях в общежитиях, после передачи их в собственность объединенных территориальных общин, бесплатно приватизировать помещения, в которых они проживают. Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

5 апреля парламент планирует начать с законопроекта№0137 о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Швейцарией о международных перевозках пассажиров и грузов.

Также в повестке дня стоит блок вопросов спорта и молодежной политики, в частности законопроект №5616, которым предлагается ввести понятие «служебно-прикладной и военно-прикладной спорт». Кроме того, парламентарии рассмотрят законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» о признании национальных видов спорта; законопроект о введении стандартов Совета Европы для молодежных центров и децентрализации работы с молодежью.