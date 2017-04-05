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Депутаты не смогли избрать новый состав Счетной палаты

05 апреля 2017 года Источник:epravda.com.ua

Верховный Совет не пришел к согласию относительно избрания 9 членов обновленного состава Счетной палаты Украины. За соответствующее решение проголосовали только 211 депутатов.

Парламент выбирал из 28 кандидатур, которые представил на его рассмотрение комитет парламента по вопросам бюджета. Все кандидаты были определены в ходе конкурса.

Сначала нардепы определили девять лучших из предоставленного списка, а затем попытались утвердить их одним голосованием. Но не смогли.

В частности Верховный Совет рассматривал следующие кандидатуры: Богун В.П., Герула Т.И., Дроздовский Л.П., Лукьянчук Г.В., Майснер А.В., Невидомый В.И., Огонь Ц.Г., Пацкан В.В. и Сидорович Я.М.

После провала голосования спикер Андрей Парубий дал слово главам фракций, а потом попытался вернуть решение на повторное голосование. Но эта инициатива набрала только 212 голосов.

В конце концов глава Рады поручил комитету по вопросам бюджета провести повторный конкурс.

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