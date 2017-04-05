Сегодня 05 апреля 2017 года, 09:29

АМКУ считает обоснованным штраф для табачного дистрибьютора размером 431 млн грн

Председатель АМКУ считает справедливым штраф, наложенный на табачного дистрибьютора Тедис Украина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АМКУ.

Штраф Антимонопольного комитета в размере 431 млн грн относительно Tedis Ukraine, крупнейшего табачного дистрибьютора в Украине, составляет 1,2% годового товарооборота компании.

"Этот штраф полностью соизмерим с характером нарушения, который инкриминировали Tedis Ukraine и соответствующий законодательству Украины и практике ЕС, которыми мы должны руководствоваться после подписания договора об ассоциации при реализации своих полномочий", - сказал глава АМКУ Юрий Терентьев на пресс-конференции.

Он уточнил, что компанию обвиняют в злоупотреблении монопольным положением. В период с 2010 по 2013 годы Tedis Ukraine сконцентрировала более 99% рынка дистрибуции сигарет.

Он добавил, что к первому кварталу 2013 года фактически табачные компании остановили прямое сотрудничество с другими дистрибьюторами, в частности крупными розничными сетями, и начали работу только с "Мегаполисом".

АМКУ в конце 2016 наложил на Tedis Ukraine штраф в размере 431 млн грн, однако компания обжаловала это решение в суде.