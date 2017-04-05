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Предупрежден — значит вооружен! В Киеве начал работу II Форум по защите бизнеса

05 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика

В Киеве начал свою работу II Форум по защите бизнеса, организованный газетой Юридическая практика». Генеральный партнер Форума - АО AVER LEX.

Форум призван «вооружить» его участников актуальной полезной информацией и является дискуссионной площадкой для представителей бизнеса, юридического рынка, органов власти, судебной и правоохранительной систем.

Стартовало мероприятие с панельной дискуссии, во время которой эксперты попытаются найти ответ на вопрос, когда наступит «глобальное потепление» бизнес-климата в Украине: каковы сейчас взаимоотношения государства и бизнеса, как противостоять рейдерским захватам, как влияет на защиту бизнеса судебная реформа и т. д.

Стартовало мероприятие с панельной дискуссии, модератор которой, управляющий партнер АО AVER LEX Ольга Просянюк, задает экспертам вопросы «викторины»: когда наступит «глобальное потепление» бизнес-климата в Украине, каковы сейчас взаимоотношения государства и бизнеса, как противостоять рейдерским захватам, как влияет на защиту бизнеса судебная реформа и т. д.

Далее участники Форума обсудят темы риска в уголовном и антикоррупционном законодательстве, проанализируют конкретные примеры атак на бизнес и интересные судебные кейсы и т. д. Истории о том, как бизнес сам себе вредит, прозвучат из уст международных экспертов, а в ходе специального мастер-класса можно будет узнать, когда в защите бизнеса следует отдать передачу медиа.

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