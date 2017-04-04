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Изменения в ПДД: преимущество получают автомобили, которые уже движутся по кругу

04 апреля 2017 года Источник:ДЕЛО

Верховный Совет ввел единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение. Cоответствующий законопроект «О внесении изменений в статью 41 Закона Украины «О дорожном движении» (относительно приоритетности транспортных средств, которые двигаются по кругу)» №4246 был принят за основу и в целом во вторник.

В закон «О дорожном движении» вводится новая норма: преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Согласно пояснительной записке к документу сложная социально-экономическая ситуация на Украине привела к отсутствию дорожной разметки и дорожных знаков на автомобильных дорогах. Также в каждом городе действует правило пересечения перекрестка с движением по кругу, что вызывает аварийность на таких участках. Поэтому сегодня в обществе востребованы изменения, которым вводятся единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение.

Одно из первых колец было разработано по схеме Roundabout — это построенное в 1907 году архитектором Джоном МакЛареном кольцо для движения автомобилей и трамваев Hanchett Residence Park в городе Сан Хосе, Калифорния. В странах Европы на перекрестках, где организовано круговое движение, действует единая схема движения Roundabout. Как свидетельствует официальная статистика, каждый раз после введения в действие схемы Roundabout аварийность на перекрестках уменьшалась примерно на 80%, говорится в пояснительной записке.

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