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Предлагается изменить статус ФГВФЛ в целях адаптации к нормам ЕС

04 апреля 2017 года Источник:Юридическая Практика
Размер зарплаты независимого члена админсовета ФГВФЛ определят на основе данных HR-компании с 10-летним стажем Размер зарплаты независимого члена админсовета ФГВФЛ определят на основе данных HR-компании с 10-летним стажем

В парламенте зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности вывода банков с рынка, продажи активов банков, а также адаптации к международным стандартам и актам законодательства ЕС №6273. Автором является Михаил Довбенко и ряд других народных депутатов Украины.

Предлагается предоставить право НБУ применять к банкам меры воздействия в виде отстранения членов наблюдательного совета и / или правления банка и назначать новых, в случае, если финансовое положение банка резко ухудшается и / или банк может быть отнесен к категории неплатежеспособных в ближайшем будущем.

Кроме того, предусматривается право Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) проводить проверки баз данных о вкладчиках и осуществлять мониторинг проведения банковских операций банками, которые хотя и не отнесены к категории проблемных, однако их финансовое состояние ухудшается.

Подробно устанавливаются требования к независимым членам административного совета ФГВФЛ. Таким лицом не может быть гражданин, который: - является или в течение последних пяти лет было руководителем банка или его дочернего предприятия, филиала, представительства и / или иного обособленного подразделения; - является связанным лицом банка; - является внешним аудитором банка или было им в течение определенного периода за предшествующие три года.

В случае окончания срока полномочий независимого члена конкурсная комиссия объявляет конкурсный отбор. Конкурсная комиссия создается распорядительным документом Президента Украины, в ее состав входят три представителя банковского сообщества и три независимые эксперты.

Примечательно, что размер вознаграждения независимых членов административного совета Фонда, а также размер расходов, которые возмещаются таким лицам, устанавливаются распорядительным документом Президента Украины, и «базируются на рыночных ставках», которые предоставлены независимой компанией по подбору персонала, имеющей не менее чем 10-летний международный опыт предоставления услуг по подбору руководящего состава в иностранных государствах.

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