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Сегодня 04 апреля 2017 года, 15:17

Закон об унифицированной таможенной квитанции принят за основу

Парламент принял за основу проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно унифицированной таможенной квитанции (№4871).

Как отмечается в пояснительной записке, Таможенный кодекс уже предусматривает необходимость использования унифицированной таможенной квитанции (форма МД-1). Однако отсутствуют нормы, устанавливающие перечень операций, в которых обязательно применяется именно данная квитанция.

Согласно предлагаемой редакции пункта 62 статьи 4 Таможенного кодекса, применение органов доходов и сборов формы МД-1 предполагается в таких операциях:

- налогообложение таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях;

- использование складов ГФС;

- хранение транспорта и товаров на складах ГФС;

- таможенное оформление;

- внесение денежного залога;

- ввоз с целью транзита;

- временный ввоз транспортных средств для личного пользования;

- исполнение постановления суда о конфискации.

Суммы таможенных платежей могут выплачиваться в наличной форме органа доходов и сборов с заполнением унифицированной таможенной квитанции, форма, порядок применения которой определяется Министерством финансов Украины.

Ожидается, что изменения поспособствуют недопущению потерь государственного бюджета и очередей на границе.