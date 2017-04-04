Парламент принял за основу проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно унифицированной таможенной квитанции (№4871).
Как отмечается в пояснительной записке, Таможенный кодекс уже предусматривает необходимость использования унифицированной таможенной квитанции (форма МД-1). Однако отсутствуют нормы, устанавливающие перечень операций, в которых обязательно применяется именно данная квитанция.
Согласно предлагаемой редакции пункта 62 статьи 4 Таможенного кодекса, применение органов доходов и сборов формы МД-1 предполагается в таких операциях:
- налогообложение таможенными платежами товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях;
- использование складов ГФС;
- хранение транспорта и товаров на складах ГФС;
- таможенное оформление;
- внесение денежного залога;
- ввоз с целью транзита;
- временный ввоз транспортных средств для личного пользования;
- исполнение постановления суда о конфискации.
Суммы таможенных платежей могут выплачиваться в наличной форме органа доходов и сборов с заполнением унифицированной таможенной квитанции, форма, порядок применения которой определяется Министерством финансов Украины.
Ожидается, что изменения поспособствуют недопущению потерь государственного бюджета и очередей на границе.
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