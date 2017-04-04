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В МЭРТ заявили, что ошибочное лицензирование бизнеса обходится в 900 млн гривен в год

04 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Ошибочное лицензирование бизнеса обходится экономике Украины в 900 млн гривен ежегодно. Об этом свидетельствую результаты совместного анализа госрегулирования доступа на рынки, проведенного Министерством экономического развития и торговли и BRDO (Офиса эффективного регулирования).

По данным Офиса эффективного регулирования (BRDO), треть инструментов регулирования доступа на рынки применяется ошибочно, а 379 разрешительных документов вообще не имеют определенного правового статуса. В то же время, правительство прилагает усилия для дерегуляции бизнес-процедур.

«Дерегуляция остается одним из приоритетов правительства. Только за последние 6 месяцев мы отменили почти 500 устаревших и незаконных актов. В перспективе должны на государственном уровне ввести систему эффективного регулирования, которая предотвратит созданию контрпродуктивных регуляторных практик», - заявил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

По его словам, эксперты (BRDO) сектора «Контроль и надзор» обнаружили 661 случай применения инструментов ограничения доступа к рынкам, а нормы, предусматривающие эти ограничения, содержатся в 943 регуляторных актах. При этом, именно регуляторное поле является некачественным.

Аналитики определили четыре ключевые проблемы регулирования доступа на рынок:

- пробелы в регулировании лицензирования: например, отсутствие лицензионных условий из 4-х видов хозяйственной деятельности;

- пробелы в регулировании разрешительной системы: например, не разработаны и не утверждены 18 порядков выдачи документов разрешительного характера, составляет 21% от количества ДРХ, предусмотренных Законом Украины «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности»;

- наличие незаконного регулирования: в частности, 6 видов хозяйственной деятельности лицензируются незаконно;

- правовая неопределенность: 379 документов в сфере разрешительной системы не имеют определенного правового статуса, и 206 из них имеют признаки документов разрешительного характера, но не указанные в Законе Украины «О перечне документов разрешительного характера в сфере хозяйственной деятельности», то есть формально не относятся к разрешительной системы, но применяются разрешительными органами.

Офис эффективного регулирования (Better Regulation Delivery Office) - независимая неправительственная структура, созданная по инициативе Министерства экономического развития и торговли и западных партнеров: Всемирного банка и правительства Канады.

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