Сегодня 04 апреля 2017 года, 16:48

CША ввели новые требования для программистов, подающих документы на долгосрочную визу H-1B

В пятницу, 31 марта, Служба гражданства и иммиграции США усложнила условия для получения таких виз для иностранных работников техиндустрии. А в понедельник, 3 апреля, была опубликована памятка о новых мерах, призванных бороться с «мошенничеством и злоупотреблением» в программе. Департамент юстиции также предупредил работодателей о недопустимости дискриминации американский сотрудников.

Виза H-1B позволяет американским компаниям нанимать иностранных работников на срок до шести лет. По новым правилам программистам, подающим на H-1B, необходимо предоставить дополнительную информацию, доказывающую, что работа сложная и требует передовых знаний и опыта. Изменений уже действуют, поэтому повлияют на то, как работодатели подают заявки на визовую лотерею.

Изменения не запрещают определенных типов работ. Они только усложняют подачу документов программистам, которые претендуют на самую простую работу.

Технологические и аутсорсинговые компании — наиболее активные пользователи виз H-1B. За прошлый год работодатели подали заявки на получение 13 000 H-1B виз для компьютерных программистов со средней зарплатой около $72 000. В целом, около половины прошлогодних заявок касались позиций, связанных с компьютерной индустрией.

Программисты составили около 12% апликантов на H-1B, которые получили одобрение от Департамента труда США. Из них 41% приходился на должности с низким уровнем оплаты, которые требовали от работников выполнять рутинные задачи и редко принимать самостоятельные решения. Именно на уменьшение количества иностранцев на таких позициях нацелены новые правила H-1B.

Напомним, перед уходом Барака Обамы с поста президента США, Служба по делам гражданства и иммиграции одобрила новую программу, согласно которой иностранные предприниматели смогут спокойно жить и работать в США до 60 месяцев.