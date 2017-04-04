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Сегодня 04 апреля 2017 года, 15:17

Сегодня отмечает День рождения Наталия Кузнецова

Сегодня, 4 апреля, отмечает День рождения один из самых выдающихся юристов современности, цивилист Наталия Семеновна Кузнецова.

Наталия Семеновна Кузнецова – доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, академик Национальной академии правовых наук Украины, академик-секретарь Отделения гражданско-правовых наук, член Президиума Национальной академии правовых наук Украины, Президент Ассоциации цивилистов Украины.

Г-жа Кузнецова является Заслуженным деятелем науки и техники Украины, Почетным доктором Национальной академии наук Украины, лауреатом Премии имени Ярослава Мудрого, награждена орденом княгини Ольги ІІІ степени.

Наталия Кузнецова также входит в состав Совета по вопросам судебной реформы, Конституционной Комиссии, Научно-консультативных советов Верховного Суда Украины, Высшего хозяйственного суда Украины и Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Коллектив издательства «Юридическая практика» присоединяется к поздравлениям коллег и друзей и желает Наталии Кузнецовой реализации всех творческих замыслов, бодрости духа и прекрасного настроения, жизненного везения и неиссякаемой удачи.