Сегодня 04 апреля 2017 года, 15:17

В Минздраве утвердили реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению

Министерство здравоохранения Украины утвердило реестр лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета ІІ типа, стоимость которых подлежит возмещению. Соответствующий приказ Минздрава №360 от 3 апреля 2017 года обнародован на сайте ведомства.

«К программе присоединились 35 производителей: 18 — из стран ЕС, 15 — из Украины, 1 — из Израиля, 1 — из Индии. По каждому 21 международному непатентированному названию (МНН) есть лекарства-участники — от 1 до 25 наименований в зависимости от МНН», — сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в социальной сети.

По ее словам, больше всего лекарств-участников среди препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в частности таких МНН, как амлодипин и бисопролол.

В целом реестр содержит 157 торговых наименований препаратов. При этом, на украинском рынке по обозначенным 21 МНН насчитывается около 360 торговых наименований.

Реестр содержит такие данные по препаратам, как МНН, торговое название лекарственного средства, форма выпуска, дозировка, количество единиц лекарственного средства в упаковке, код анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ), название производителя/страна, номер регистрационного удостоверения на лекарство, дата окончания его срока действия, оптово-отпускная цена за упаковку, розничная цена, суточная дозировка, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), размер возмещения стоимости суточной дозы препарата, размер возмещения стоимости за упаковку, а также сумма доплаты за нее.

Среди украинских производителей, участвующих в программе «Фармак», «Лекхим-Харьков», «Борщаговский химико-фармацевтический завод», фармацевтическая фирма «Дарница», «Киевский витаминный завод», а также фармкомпании «Кусум Фарм», «Киевмедпрепарат», «Лубныфарм», «Астрафарм».

В программе по возмещению стоимости лексредств принимают участие такие иностранные производители, как Sanofi-Winthrop Industrie (Франция), Gedeon Richter (Венгрия), Teva Pharmaceutical Industries (Израиль). Кроме того, в реимбурсации участвуют производители из Словении, Турции, Швейцарии, Румынии, Греции, Мальты, Германии, Испании, Польши, а также Индии.

Как ранее сообщала «ЮП», с 1 апреля на территории Украины стартовала правительственная программа «Бесплатные лекарства».