Сегодня 04 апреля 2017 года, 15:17

10 новаций Трудового кодекса для руководителей: угрозы, гарантии, коллизии

Виталий Дудин

Устарелость Кодекса законов о труде Украины среди прочего объясняется недостаточным вниманием к вопросам регулирования труда руководителей в корпоративном секторе. Проект Трудового кодекса Украины призван восполнить этот пробел. Каких новаций следует ожидать для лиц, занимающих ответственные позиции?

Конец контракта

Прежде всего отметим, что ТК предусматривает упразднение такой особенной формы трудового договора, как контракт, заключаемый письменно. Согласно статье 58 ТК, с руководителем юридического лица «может» заключаться договор на определенный срок. Следовательно, допустимо заключение и бессрочного трудового договора. Сегодня Хозяйственный кодекс Украины содержит основания для заключения с руководителем предприятия договора (контракта) с указанием срока действия и условий увольнения (часть 4 статьи 65 ХК). Руководитель может быть уволен досрочно на основаниях, предусмотренных контрактом (статья 36 КЗоТ). Таким образом, сегодня контрактом могут быть установлены дополнительные основания для увольнения, тогда как такой опции статьи 79 и 92 ТК не содержат. Поэтому в данном отношении ТК предлагает более жесткое ограничение свободы договора, чем КЗоТ.

Вместе с тем предполагается определенная гибкость. Трудовое законодательство не применяется (кроме законодательства об охране труда) в случае, когда физлицо исполняет обязанности члена органа управления, «если эти обязанности исполняются на других основаниях, нежели трудовой договор» (часть 7 статьи 5 ТК).

Угрозы

1. Бесплатное замещение. Работодатель вправе возложить на заместителя руководителя исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя на все время его отсутствия без доплаты (статья 36 ТК).

2. Больший испытательный срок. Испытательный срок продолжительностью до шести месяцев может устанавливаться для руководителей юрлиц, обособленных подразделений, главных бухгалтеров и заместителей указанных должностных лиц (статья 39 ТК).

3. Новые основания для увольнения членов исполнительного органа (дирекции):

а) решение высшего органа управления или набсовета о прекращении полномочий (пункт 6 части 1 статьи 79 ТК);

б) нарушение прав учредителей (участников) (пункт 6 части 2 статьи 92 ТК). В перечень лиц, увольнение которых допускается за одноразовое грубое нарушение, включили также главных инженеров (статья 92 ТК).

4. Полная ответственность. Руководитель несет ответственность в полном размере прямого действительного ущерба за нарушение сроков выплаты зарплаты, гарантийных и компенсационных выплат (статья 354 ТК), тогда как сегодня это возможно в случае нарушения сроков более чем на месяц (статья 134 КЗоТ).

Гарантии

1. Претензии профсоюзов. Согласно статье 45 КЗоТ, собственник «должен» по требованию первичной профсоюзной организации уволить руководителя предприятия из-за нарушения им трудового законодательства. В статье 98 ТК такое требование может выдвинуть и вышестоящая профорганизация. Но собственник может отклонить его.

2. Свободный график. Руководители предприятия и его обособленных подразделений планируют рабочее время самостоятельно (статья 148 ТК).

3. Смягчающие обстоятельства. Ограничение материальной ответственности руководителей и их заместителей средним заработком применяется в случае, когда имело место непринятие необходимых мер для предотвращения «выпуска недоброкачественной продукции, хищений, уничтожения и порчи материальных или денежных ценностей» (статья 354 ТК). Отсутствует норма о том, что ответственность за неполученную прибыль может быть возложена на должностных лиц (статья 130 КЗоТ).

4. Мгновенный допуск. В случае если руководитель восстановлен на работе, со дня допуска его к работе полностью прекращаются полномочия работника, который до этого занимал эту должность (статья 384 ТК).

Коллизии

1. Испытательный срок продлен или запрещен? Статья 58 ТК позволяет заключать с руководителями срочные трудовые договоры. При этом лица, с которыми заключаются договоры сроком до 12 месяцев, должны освобождаться от испытательного срока (статья 38 ТК). Однако статья 39 ТК позволяет, наоборот, установить такой срок на шесть месяцев для руководителей предприятия. Видимо, именно на нее и будут ссылаться собственники при конфликте норм.

2. Профсоюз защитит директора? Нынешний КЗоТ в статье 43-1 прямо позволяет увольнять без согласия профсоюза лиц, занимающих ответственные позиции (руководителя, главного бухгалтера и их замов), тогда как ТК в статье 112 не оговаривает таких исключений. Следовательно, и директор, и главный бухгалтер смогут стать членами профсоюза и требовать соблюдения особой процедуры увольнения, скажем, за прогул.

Автор - Виталий ДУДИН, корреспондент «ЮП», аспирант