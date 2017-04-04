Депутаты запретили «Укравтодору» ограничивать или запрещать движение фур

Верховный Совет запретил «Укравтодора» ограничивать или запрещать движение грузовиков. Соответствующий законопроект поддержали 236 народных депутатов.
Законопроектом вносятся изменения в закон о автодороги, которыми запрещается «Укравтодору» ограничивать или запрещать движение транспортных средств, нагрузку на ось, общая масса или габариты которых превышают нормы, определенные для них государственными стандартами, в случае отсутствия соответствующего специального согласования.
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