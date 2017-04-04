Сегодня 04 апреля 2017 года, 15:17

Депутаты запретили «Укравтодору» ограничивать или запрещать движение фур

Верховный Совет запретил «Укравтодора» ограничивать или запрещать движение грузовиков. Соответствующий законопроект поддержали 236 народных депутатов.

Законопроектом вносятся изменения в закон о автодороги, которыми запрещается «Укравтодору» ограничивать или запрещать движение транспортных средств, нагрузку на ось, общая масса или габариты которых превышают нормы, определенные для них государственными стандартами, в случае отсутствия соответствующего специального согласования.