Сегодня 04 апреля 2017 года, 13:46

Работа польских консульств и посольства на территории Украины восстановлена

Работа всех польских консульств и посольства на Украине восстановлена. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.

«Польские дипломатические представительства на Украине были открыты», - заявил В.Ващиковский.

Так, по словам г-на Ващиковского, все дипломатические учреждения Польши на Украине получили необходимую защиту, к которой, в частности, привлекли и бойцов Национальной гвардии Украины.

Напомним, Посольство Польши в Киеве и консульств в нескольких городах были закрыты со среды, когда произошел обстрел консульства в Луцке. Позднее, МВД усилило охрану всех диппредставительств на территории Украины. Однако, изначально польская сторона не сочла эту меру достаточной для возобновления работы своих представительств.