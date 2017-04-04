Работа польских консульств и посольства на территории Украины восстановлена

Работа всех польских консульств и посольства на Украине восстановлена. Об этом сообщает RMF FM со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского.
«Польские дипломатические представительства на Украине были открыты», - заявил В.Ващиковский.
Так, по словам г-на Ващиковского, все дипломатические учреждения Польши на Украине получили необходимую защиту, к которой, в частности, привлекли и бойцов Национальной гвардии Украины.
Напомним, Посольство Польши в Киеве и консульств в нескольких городах были закрыты со среды, когда произошел обстрел консульства в Луцке. Позднее, МВД усилило охрану всех диппредставительств на территории Украины. Однако, изначально польская сторона не сочла эту меру достаточной для возобновления работы своих представительств.
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