Фонд гарантирования выставил на продажу активы банков-банкротов на 7,6 млрд грн

В течение текущей недели запланирована продажа активов 55 банков, которые ликвидируются, на общую сумму 7,601 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении Фонда.
«Из них на сумму 6,353 млрд гривен выставлены права требования по кредитам, на 1,198 млрд гривен - основные средства ликвидируемых банков. Дебиторская задолженность перед банками будет продаваться за 49,49 млн гривен», - заявили в Фонде.
На прошлой неделе состоялись аукционы по продаже активов 36 банков, которые ликвидируются, на общую сумму 67,48 млн гривен.
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