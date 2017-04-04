12 апреля с.г. состоится уже IV Международный налоговый форум. Все самые свежие новости и актуальная аналитика от наших спикеров в полном объеме будет на Форуме, а сейчас Владимир Чижиков, старший менеджер «КПМГ-Украина», группа трансфертного ценообразования, анонсирует свой доклад, посвященный контролю в сфере трансфертного ценообразования и практике первых проверок:
«Вот уже почти четыре года украинский бизнес живет с правилами трансфертного ценообразования (ТЦО). Практика ТЦО все еще набирает обороты: ГФС служба набирается опыта, а плательщики еще в процессе осознания сложности и тех рисков, которые таит в себе ТЦО.
По статистики, в странах-членах ОЭСР более 60% налоговых штрафов в стоимостном выражении – результат проверок ТЦО. В нашей стране практика проверок только формируется. По данным ГФС, на сегодня завершено 6 проверок и продолжается еще порядка 25. Уже сейчас видны первые тенденции и тренды. Ну и почти каждая из завершенных проверок – это существенные штрафы. По результатам одной из таких проверок сумма иска плательщика составила 14,8 млн долларов. Кроме того, сама проверка, с учетом ее допустимого срока в 18 месяцев с возможностью продления еще на 12, это существенные инвестиции времени и ресурсов бизнеса в процесс подготовки и защиты.
Всего у нас в стране около 3000 компаний попадают под действие ТЦО, из них запрос на документацию получили порядка 150. Логично, что количество проверок будет только расти. Но уже сейчас видна явная закономерность – хорошо подготовленная документация по ТЦО сводит риск начала возникновения проверки к минимуму.
КПМГ – лидер рынка консультационных услуг в сфере ТЦО, где мы работаем с более 1 000 компаний. А наша единственная специализированная группа по ТЦО состоит из 35 специалистов. И что мы знаем точно – это рецепт или стратегия того, как не допустить начала проверки, а если она уже началась – что нужно предпринять, чтобы завершить ее с минимальными рисками для компании».
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