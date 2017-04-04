Сегодня 04 апреля 2017 года, 13:46

Об этикете в большом бизнесе расскажет на IV Международном налоговом форуме В.Власов, партнер PwC Украина

На следующей неделе нас ждет крайне интересное событие – IV Международный налоговый форум. Регистрация еще открыта, а мы анонсируем темы, которые будут освещаться на мероприятии. Вячеслав Власов, партнер PwC Украина, расскажет об этикете в большом бизнесе:

«В 90-х в порядке вещей было вывезти несговорчивого партнера на экскурсию в лес, в нулевых интересовались - не слишком ли проект вредит экологии, а сейчас отнесутся настороженно к бизнес-предложению, этически не вполне безупречному. Как не отстать от этого глобального тренда, как соблюсти хороший тон и преуспеть?

Украина реагирует на изменения международного делового климата и стимулирует компании, работающие прозрачно и этично.

Среди таких стимулов – избежание двойного налогообложения, трансфертное ценообразование и BEPS. Первое оптимизирует налоговую нагрузку, второе помогает экономически грамотно распределить прибыль, а третье обеспечивает прозрачность трансграничного бизнеса.

А секрет успеха заключается в знании всех нюансов соответствующего законодательства и понимании современных трендов, их влияния на устойчивость и жизнеспособность бизнеса».