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За два месяца ни один участник не зарегистрировался на конкурс по продаже Лукьяновского СИЗО

04 апреля 2017 года Источник:LB.ua

По состоянию на 4 апреля ни один участник не зарегистрировался на инвестиционный конкурс по продаже Киевского (Лукьяновского) следственного изолятора. Об этом сообщил заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов.

«По факту, на сегодняшний день - ни одного участника. Это к разговорам некоторых «экспертов» про «лакомый кусок» (территорию, на которой находится СИЗО в Киеве)», - отметил он.

Д.Чернышов подчеркнул, что проведением инвестконкурса занимается проектный офис Минюста, под эгидой и при финансировании правительства Канады.

Напомним, 2 февраля Минюст объявил конкурс по продаже Киевского и Львовского СИЗО. Конкурс проводится по принципу государственно-частного партнерства, то есть инвестор должен будет сначала построить новое СИЗО, а затем получить в пользование участок, на котором располагался старый следственный изолятор.

В 2015 году Минюст заявил о планах закрыть 19 пенитенциарных учреждений, в том числе Лукьяновское СИЗО. Его планировалось вынести за черту города.

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