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Парламент планирует унифицировать принципы повышения пенсий репрессированным

04 апреля 2017 года Источник:РБК-Украина

Верховный Совет Украины поддержал в первом чтении проект закона №1170 «О внесении изменений в закон «О реабилитации жертв политических репрессий на Украине» и некоторые другие законы Украины относительно упорядочения выплат жертвам политических репрессий». За документ проголосовали 258 народных избранников.

«Установить для лиц, которые реабилитированы согласно статье 1 настоящего Закона, за каждый месяц лишения свободы или принудительного помещения в лечебные учреждения, денежную компенсацию в размере одной минимальной заработной платы, установленной законами Украины на день выплаты этой компенсации. Выплата компенсации наследникам не производится, кроме случаев, когда компенсация была начислена, но не получена реабилитированным лицом», - отмечается в законопроекте. При этом предлагается установить, что заявления о компенсации и возврате имущества подаются без ограничения каким-либо сроком.

Согласно проекту, предлагается предусмотреть, что лицам, реабилитированным согласно статье 1 этого закона, пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, которая выплачивается вместо пенсии, повышаются в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. При этом лицам, реабилитированным в соответствии со статьей 3 этого закона, пенсии либо ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, которая выплачивается вместо пенсии, повышаются в размере 15% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Отмечается, что женам (мужьям), которые не женились во второй раз, умершим лицам, которые были реабилитированы в соответствии со ст. 1, 3 этого закона, пенсии либо ежемесячное пожизненное денежное содержание или государственная социальная помощь, которая выплачивается вместо пенсии, повышаются на 12% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

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