Сегодня 04 апреля 2017 года, 13:46

Для выделения очередного транша финпомощи ЕС ждет принятия закона о рынке электороэнергии, - секретарь представительства ЕС на Украине

Замедление процесса принятия закона «О рынке электроэнергии» будет иметь для Украины ряд негативных последствий, в том числе задержку с выделением 600 млн евро третьего транша макрофинансовой помощи Евросоюза. Об этом сообщил первый секретарь представительства ЕС на Украине Хосе Мануэль Эрнандез.

«Принятие закона является обязательным условием выделения 3-го транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн євро», - М.сказал Эрнандез.

Он также отметил, что в отсутствие этого закона и подзаконных актов к нему у зарубежных инвесторов сохранятся сомнения по поводу прозрачности финансовых потоков в украинской энергетике.

«В этих условиях потенциальным инвесторам будет очень сложно принимать решения об инвестировании в энергосектор Украины», - считает представитель ЕС.

Он высказал мнение, что без закона «О рынке электроэнергии Украины» сотрудничество ЕС и Украины в энергетическом секторе будет выглядеть очень ограниченным.

«Как только закон будет принят, украинская сторона сможет воспользоваться всеми возможностями, включая финансовые, которые предусмотрены нашим сотрудничеством в этой сфере», - отметил Эрнандез.

Напомним, законопроект «О рынке электрической энергии Украины» парламент принял в первом чтении 22 сентября 2016 года. Ко второму чтению к документу подано свыше 1135 правок, их прорабатывала специально созданная рабочая группа.

Законопроект предусматривает двухлетний переходной период с момента вступления его в силу на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двухсторонних договоров, рынка «на сутки вперед», внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.

Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.