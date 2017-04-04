«Зимние» субсидии действуют до 30 апреля включительно, - Минсоцполитики

Субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается на отопительный период и отдельно на неотопительный. То есть назначенные с 1 октября 2016 года жилищные субсидии будут действовать до 30 апреля 2017 года включительно. Однако, учитывая теплую весну, в апреле она будет перечислена (как для пользователей центрального, так и индивидуального отопления) с учетом количества дней отопительного периода. Об этом информируют в Министерстве социальной политики Украины, комментируя слухи о том, что «ранняя теплая весна будто бы повлияла на отмену субсидий».
«Субсидии в апреле никто не отменял. Если отопительный период закончился, к примеру, 2 апреля – то норма газа, тепла или электричества, в зависимости от вида отопления, будет пересчитана пропорционально количеству дней, а не за полный отопительный месяц. Однако граждане, имеющие сэкономленные средства субсидии, смогут их использовать, поскольку отопительный период у нас зафиксирован до 30 апреля 2017 года», - заявляют в Минсоцполитики.
С 1 мая до 30 сентября 2017 года помощь на оплату коммунальных услуг будет предоставляться и в дальнейшем, однако ее размер будет несколько меньше по объективным причинам – из-за отсутствия оплаты услуги теплоснабжения.
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